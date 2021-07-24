أخبار عاجلة

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس -
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ثورة السيارات الكهربائية".. أكبر مستفيد "أرباح 20 مليار دولار"

Print
"ثورة السيارات الكهربائية".. السعودية أكبر مستفيد "أرباح 20 مليار دولار" "ثورة السيارات الكهربائية".. أكبر مستفيد "أرباح 20 مليار دولار"
ثمار حُسن اختيار "صندوق الاستثمارات" توقيت ملكية 60 % من "لوسيد"

أكّد تقرير أمريكي أن المستفيد الأكبر من طفرة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة هي المملكة العربية ؛ حيث من المتوقع أن تسجل السعودية أرباحاً تقارب 20 مليار دولار من تمويل بقيمة 2.9 مليار دولار في شركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية.

وقال تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن شركة لوسيد ومقرها سان فرانسيسكو من المقرر إدراجها في بورصات عالمية، مشيرة الى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك في الشركة أكثر من 60 %، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها السوقية نحو 36 مليار دولار على أساس سعر سهم (SPAC) الحالي.

وتمثل هذه العائدات، ثمار حسن اختيار الصندوق السعودي توقيت استثمار مناسب في الشركة (في عام 2018) التي كانت تكافح من أجل البقاء، حيث كان التمويل السعودي، بمنزلة شريان الحياة لشركة "لوسيد".

وأشار التقرير الى أن "لوسيد" تعد أفضل شركة ناشئة في مجال السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تم طرحها للاكتتاب العام أخيراً، والنقاط الجيدة التي تصب لفائدة السعودية هي أن "لوسيد" هي ثاني أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة في قطاع صناعة البطاريات.

يُشار إلى أن شركة "لوسيد" ستبدأ إنتاج وتسليم سياراتها الكهربائية للمرة الأولى خلال عام 2021.

كما كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع في السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا

يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"