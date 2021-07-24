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طلقة تحذيرية للنساء.. علامة تشير إلى إصابتك بـ"المرض الصامت"

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طلقة تحذيرية للنساء.. علامة تشير إلى إصابتك بـ"المرض الصامت" طلقة تحذيرية للنساء.. علامة تشير إلى إصابتك بـ"المرض الصامت"
استمرار الحالة ثلاثة أسابيع يشير إلى ضرورة القيام باستشارة طبيب

طلقة تحذيرية للنساء.. علامة تشير إلى إصابتك بـ

يعد سرطان المبيض سادس أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، وهو عبارة عن ورم خبيث يصيب أحد المبيضين أو كليهما.

وأعلن خبراء مركز موفيت العلمي لبحوث السرطان، أن انتفاخ البطن المستمر، يمكن أن يكون علامة تحذيرية مبكّرة لسرطان المبيض.

وتشير صحيفة Daily Express نقلاً عن خبراء المركز، إلى أن "بطن المريضة، تبدو عند الانتفاخ، مستديرة وربما قاسية، وغالباً ما يرتبط هذا باتباع نظام غذائي غير صحيح أو مشكلات في الجهاز الهضمي أو الإجهاد؛ ولكن قد يشير أحياناً إلى مرض خطير".

وتضيف، عديد من الأشخاص يعانون مشكلة انتفاخ البطن بين فترة وأخرى، ولكن عندما تستمر هذه الحالة ثلاثة أسابيع وأكثر يجب استشارة الطبيب، وفق ما نقلت صحيفة "البيان".

ويشير الخبراء، إلى أن سرطان المبيض غالباً ما يطلق عليه "المرض الصامت"، لأن النساء غالباً ما يجهلن خطورة العلامات التحذيرية التي تظهر عندهن، حتى مرحلة متأخرة، وتشمل الأعراض الأخرى لهذا النوع من السرطان: فقدان الوزن غير المبرّر، والتعب الشديد، ومشكلات أثناء التبول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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