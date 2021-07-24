حظر ردم البحيرات وإنشاء السدود والجسور دون اذن.. تعرف على محظورات قانون البحيرات والثروة السمكية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الاحد المقبل، عدد من المحظورات المتلعقة بالتعدى على الاراضى والبحيرات والجزر والجسور .

و نصت المادة 15 من القانون على «يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة- والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية- إلا للأغراض القومية أو المنفعة العامة

كما نصت المادة 16 على «يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص

و نصت المادة 17 على انه «لا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للأغراض الآتية:

أ‌ - حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.

ب‌ - إنشاء مزارع للأسماك.

ولا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص

كما نصت المادة 18 على انه «يحظر التعدي بأي شكل من الأشكال على كافة الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز. ولا يجوز استغلال أو إقامة أية منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة