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«إعلام الشيوخ»: ثورة يوليو انهت حقبة من الظلم وتتشابه مع 30 يونيو في تحقيق التحرر

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«إعلام الشيوخ»: ثورة يوليو انهت حقبة من الظلم وتتشابه مع 30 يونيو في تحقيق التحرر «إعلام الشيوخ»: ثورة يوليو انهت حقبة من الظلم وتتشابه مع 30 يونيو في تحقيق التحرر

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تقدم النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الإعلام والسياحه والثقافه بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح والشعب المصري بمناسبة ثورة يوليو المجيده .

وقال «الدابى» في تصريحات له اليوم إن ثورة يوليو ستظل ايقونة يتغني بها المصريين، كأحد العلامات المضيئة في التاريخ المصري ورمزا لتحقيق للعدالة، على كافة المستويات وترجمت إرادة المصريين في الالتحام لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأضاف الدابي في تصريحات له اليوم أن ثورة يوليو، انهت حقبة من الظلم والاستبداد ،واعلنت انطلاق التنمية الزراعية والصناعية، والتنمية الشامله لخدمة الوطن، وكان لها آثارها الإيجابية على مختلف نواحي الحياة في ، بعدما أطلقت مجانية التعليم وقضت على الإقطاع وقضت على الملكية والفساد وفتحت أبواب التصنيع وقامت بإحداث نهضة زراعية كبرى.

وتابع أن ثورة 23 يوليو تتشابه مع ثورة 30 يونيو وظهر ذلك في إطلاق المصريين رغبتهم في التحرر وتقرير مصيرهم ومد جسور التنميه والبناء على كافة الاطر والمستويات، وفيهما التف جموع المصريين خلف الوطن لتحقيق استراتيجيه تنمويه، مشدداً بأن التاريخ سيظل يذكر ماحققته عدالة 23 يوليو لمصر والمصريين.

المصرى اليوم

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