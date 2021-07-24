10 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحان الفيزياء ببني سويف

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قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التعليم ببنى سويف، إن لجان الثانوية العامة فى بنى سويف عددها 62 لجنة لأداء الفيزياء، مشيرة إلى قيام مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بتوفير كمامات ومطهرات لتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان بكافة لجان المحافظة، فيما تواصل عملية قياس درجة الحرارة من خلال الكواشف وايضا استخدام العصا لتفتيش الطلاب فى ثالث أيام الامتحانات.

وأكدت سهام يوسف، فى تصريحات صحفية، وصول الخطوط ال 13 الخاصة بأوراق الأسئلة إلى 62 لجنة. وقالت إن المتقدمين لامتحان الفيزياء اليوم السبت عددهم 10 الاف و729 طالب وطالبة موزعين على 62 لجنة على مستوى المحافظة .