أخبار عاجلة

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

10 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحان الفيزياء ببني سويف

Print
10 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحان الفيزياء ببني سويف 10 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحان الفيزياء ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التعليم ببنى سويف، إن لجان الثانوية العامة فى بنى سويف عددها 62 لجنة لأداء الفيزياء، مشيرة إلى قيام مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بتوفير كمامات ومطهرات لتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان بكافة لجان المحافظة، فيما تواصل عملية قياس درجة الحرارة من خلال الكواشف وايضا استخدام العصا لتفتيش الطلاب فى ثالث أيام الامتحانات.

وأكدت سهام يوسف، فى تصريحات صحفية، وصول الخطوط ال 13 الخاصة بأوراق الأسئلة إلى 62 لجنة. وقالت إن المتقدمين لامتحان الفيزياء اليوم السبت عددهم 10 الاف و729 طالب وطالبة موزعين على 62 لجنة على مستوى المحافظة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية

أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي

أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي

تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر

تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر