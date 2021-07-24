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وزير الرياضة يلتقي رئيس الدولي لليد.. والسفير المصري: «بعثة زي الفل صحيا»

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وزير الرياضة يلتقي رئيس الدولي لليد.. والسفير المصري: «بعثة مصر زي الفل صحيا» وزير الرياضة يلتقي رئيس الدولي لليد.. والسفير المصري: «بعثة زي الفل صحيا»

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ألتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي لليد، والسفير المصري باليابان السيد أيمن كامل وعدد من ممثلي السفارة، وذلك علي هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

في بداية اللقاء، أكد رئيس الاتحاد الدولي لليد حرصه علي لقاء الدكتور أشرف صبحي للاطمئنان علي البعثة المصرية بطوكيو وبخاصة منتخب كرة اليد، متمنيًا التوفيق للمنتخبات المصرية المشاركة في الأولمبياد.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر والامتنان لرئيس الاتحاد الدولي لليد وحرصه على حضور مران وموزارته قبيل المواجهة المرتقبة مع منتخب البرتغال غداً السبت الموافق 24 علي صالة يويوجو خلال منافسات أولمبياد طوكيو.

كما توجه وزير الرياضة للسفير المصري باليابان علي المجهودات المبذولة مع البعثة المصرية بطوكيو، وتسهيل كافة الإجراءات لهم، وتنسيق اللقاءات الرسمية لوزير الشباب والرياضة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته بالتوفيق للبعثة المصرية ، وتقديم أداء مميز في جميع المنافسات التي ستشهد تنافسًا كبيرًا بين أفضل الرياضيين المشاركين من مختلف دول العالم ، وتحقيق ميداليات اوليمبية.

فيما أكد أيمن كامل، سفير في اليابان أن البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو على ما يرام وبصحة جيدة ويتم إجراء مسحات يومية لأفرادها للتأكد من سلامتهم، وفقا للاجراءات الاحترازية اليابانية والاشتراطات التي تطبقها اللجنة الأوليمبية.

المصرى اليوم

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