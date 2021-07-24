نقل غريق في حالة سيئة من شاطئ البحر إلى مستشفى العريش العام

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قامت سيارة إسعاف تابعة لمرفق اسعاف شمال سيناء، اليوم السبت، بنقل غريق في حالة سيئة من شاطئ البحر بالعريش، إلى مستشفي العريش العام.

وقالت المصادر وشهود العيان، أن الشاب، عمر محمد سالم، 27 سنة،من مدينة العريش، نزل لاستحمام في مياه البحر المتوسط في منطقة شاليهات سنين، بدائرة قسم شرطة ثان العريش.

أضافت المصادر، ان الشاب تعرض للغرق نتيجة ارتفاع الامواج، وتم نقله في حالة سيئة إلى مستشفي العريش العام لإنقاذ حياته بسيارة إسعاف، حيث يحاول اطباء قسم الاستقبال والطوارئ في إنقاذ حياته.