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رئاسة شؤون الحرمين تنظّم برنامجاً توديعياً للقاصدات بعد إتمام مناسك الحج

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رئاسة شؤون الحرمين تنظّم برنامجاً توديعياً للقاصدات بعد إتمام مناسك الحج رئاسة شؤون الحرمين تنظّم برنامجاً توديعياً للقاصدات بعد إتمام مناسك الحج
عبّرن عن فرحتهن الغامرة ورفعن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين

رئاسة شؤون الحرمين تنظّم برنامجاً توديعياً للقاصدات بعد إتمام مناسك الحج

نظّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلةً بوكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام، برنامجاً توديعياً لقاصدات المسجد الحرام المؤديات فريضة الحج، ضمن سلسلة من البرامج التي قدّمتها الشؤون النسائية خلال موسم حج هذا العام.

وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود؛ أنه تمّ إعداد برنامج خاص بتوديع القاصدات المغادرات بعد إتمام مناسك الحج.

وتمّ الوداع بعد تهنئتهن بأداء فريضة الحج بكل يسرٍ وسهولة، وتذكيرهن بعظيم فضل الله وما منّ به عليهن ويسر لأداء هذا النسك، وقُدمت لهن الهدايا التذكارية، والدعاء بالقبول وسلامة الوصول.

وعبّرت القاصدات عن فرحتهن الغامرة، كما رفعن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وجميع القائمين على أعمال الحج؛ نظير التسهيلات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

من جهتها رفعت الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود شكرها ودعواتها وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ على متابعتهما الدقيقة ودعمهما الكبير وحرصهما على أمن وسلامة الحجيج وتقديم ما يكفل أداء مناسكهم بيسر وسهولة وراحة واطمئنان، كما شكّرت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على متابعته الحثيثة وتوجيهاته السديدة ودعمه المتواصل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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