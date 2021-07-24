تمسك مبابي بقراره يعكر صفو باريس سان جيرمان

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ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، قد أخبر مدربه، ماوريسيو بوتشيتينو، بأنه عازم على قراره بعدم التجديد مع باريس سان جيرمان.

مبابي لم يغير من قراره الذي اتخذه بعد ايام قليلة لاحقة من خسارة المنتخب الفرنسي ضد المنتخب السويسري في يورو 2020، ومغادرة منتخب الديوك للمسابقة من دور الـ16.

وتأتي هذه الأنباء تزامنًا مع إعلان باريس سان جيرمان بشكل رسمي تجديد عقد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو ليمتد بقائه حتى صيف 2023، وبعد موسم انتقالات مميز حصل فيه النادي على عناصر من الطراز العالمي، بإنتداب سيرخيو راموس وجانلويجي دوناروما وجورجينهو فينالدوم أشرف حكيمي.

تقرير الصحفية الإسبانية يقول أن مبابي مصمم على عدم بقائه لأبعد من نهاية عقده الحالي (صيف 2022).

لا يزال ريال مدريد ينتظر تلك اللحظة المثالية التي يمكن أن تبدأ فيها المفاوضات مع باريس سان جيرمان لمحاولة ضم اللاعب، فيما قد يكون التعاقد الأكبر لهم منذ انضمام كريستيانو رونالدو في صيف 2009.

امكانية رحيل مبابي قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل نجمي الكرة العالمية، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فبحسب صحيفة ماركا، اذا استسلم باريس سان جيرمان لفكرة عدم تجديد مبابي وقرر بيع اللاعب في السوق الصيفية الحالية، فأن أسم ليونيل ميسي مطروحًا على الطاولة امامهم، مع فشل برشلونة في تجديد عقد الأسطورة الأرجنتيني حتى الأن بسبب حاجتهم لبيع 4-5 لاعبين اولًا لخلق مساحة للأجر الكبير للاعب تماشيًا مع قواعد اللعب المالي النظيف المفروضة على النادي من رابطة الدوري “لاليجا.

ويأتي اسم كريستيانو رونالدو كحل أخر لتغطية الفجوة التي قد يتركها مبابي، مع عدم وضوح مستقبل النجم البرتغالي مع فريقه الحالي، يوفنتوس.

في الوقت الحالي، سوق انتقالات باريس سان جيرمان يبدو رائعًا بإنتداب راموس، فينالدوم، دوناروما وحكيمي، لكن بالنسبة لإدارة النادي، فإن صفقتهم الكبرى هذا الصيف ستكون بلا شك تجديد عقد كيليان مبابي.