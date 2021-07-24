★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الجمعة، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة؛ للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية وسيارات التاكسي، وعدم وجود أي زيادة، وذلك بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية بأنواعها الثلاثة.

ووجه المحافظ، في بيان، اليوم الجمعة، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل وتكثيف الحملات الرقابية، وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين؛ لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

وأكد أنه في حالة مخالفة أي سائق يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن (114) بغرفة عمليات المحافظة لتلقي البلاغات، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام (01149730943، و01278655167، و01091565955).

وفي بني سويف، كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، السكرتير العام المساعد حسام حمودة، بتكثيف الحملات على مواقف السيارات؛ للوقوف على الوضع الحالي بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم.

وتفقد السكرتير العام المساعد يرافقه رئيس مركز ومدينة بني سويف وليد البيلي، مواقف السيارات ومحطات التزود بالوقود؛ للتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام سير العمل بها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيراً إلى أنه تم تكثيف الحملات على مواقف السيارات؛ لمتابعة التزام جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بدائرة المحافظة بالتعريفة الحالية، وعدم زيادتها نهائياً وثبات أسعارها للنقل الداخلي أو الخارجي، مؤكدا أن أي زيادة من جانب السائقين سوف تعرضهم للمساءلة القانونية.