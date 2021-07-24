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مرعب.. شاهد أغرب ما حدث للأرض في الهند

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فيديو مرعب.. شاهد أغرب ما حدث للأرض في الهند مرعب.. شاهد أغرب ما حدث للأرض في الهند
صوت: مدهش.. أنا لم أرَ شيئًا كهذا من قبل

فيديو مرعب.. شاهد أغرب ما حدث للأرض في الهند

"تراجعوا للخلف، هذا أمر مدهش، أنا لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، انظروا ما يحدث للأرض، إنها تزيح سطح ، الأرض ترتفع وترتفع، لا ندري ماذا يحدث لها"، هكذا تعالت أصوات الرجال في يرصد أغرب مشهد للأرض في الهند.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، تمكّن مواطنو ولاية هاريانا الهندية من تسجيل ظاهرة طبيعية نادرة، هي ارتفاع كومة ضخمة من الأرض من الماء بشكل مفاجئ.

ويظهر الفيديو الذي تم تبادله عبر مواقع التواصل الاجتماعي سطح مياه أحد الأنهار، وفجأة ينحسر الماء وترتفع الأرض من تحت الماء، وتظل ترتفع بسرعة بينما تنهار بعض الكتل الطينية وتسقط في الماء.

ولم تحدد الصحيفة سبب حدوث هذه الظاهرة إلا أن بعض مستخدمي الإنترنت يفترضون أنها حدثت بسبب نشاط تكتوني، فيما يرى آخرون أن تراكم غاز الميثان المحتجز تحت التربة قد يكون سببًا في ارتفاع الأرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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