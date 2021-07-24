وول ستريت تغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق بفضل أرباح الشركات وانتعاش الاقتصاد

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حققت وول ستريت مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، لتواصل موجة صعود دفعت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية إلى قمم إغلاق قياسية إذ غذت نتائج أعمال إيجابية للشركات ومؤشرات على انتعاش الاقتصاد شهية المستثمرين للمخاطرة. وأغلق المؤشر داو فوق 35 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.



وتقلبت أسهم النمو والقيمة صعودا وهبوطا معظم الأسبوع إذ يوازن المتعاملون في السوق بين ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من كوفيد-19 في مقابل نتائج أعمال قوية للشركات ومؤشرات على انتعاش اقتصادي.



ويتطلع المتعاملون الآن صوب الأسبوع القادم حين يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا بشأن السياسة النقدية وتصدر سلسلة من نتائج أعمال شركات كبيرة.

وسيفحص المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي لاستقاء مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتشديد السياسات التيسيرية على الرغم من أن جيروم باول رئيس المجلس كرر القول بأن الاقتصاد ما زال يحتاج إلى الدعم الكامل من البنك المركزي.



وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 238.2 نقطة أو ما يعادل 0.68 بالمئة إلى 35061.55 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 44.31 نقطة أو ما يعادل 1.01 بالمئة إلى 4411.79 نقطة وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 152.39 نقطة أو ما يعادل 1.04 بالمئة إلى 14836.99 نقطة. ومن بين 11 قطاعا رئيسيا على المؤشر ستاندرد أند بورز 500، أغلقت جميع القطاعات مرتفعة باستثناء الطاقة، فيما سجل قطاع خدمات الاتصالات أكبر ربح ليرتفع 2.7 بالمئة.