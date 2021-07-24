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انخفضت أسعار الذهب، مساء اليوم الجمعة، 23 يوليو 2021، فى البورصة العالمية، انخفاضا طفيفا، محققا أقل سعر فى خمسة أسابيع، بسبب ارتفاع الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية بالدولار وعوائد السندات.

واستقرت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعة، عند نفس الأسعار التى حققها مساء الخميس في استجابة لتغيرات في سعر الذهب عالميًا، وتعانى الأسواق من حالة الركود، وانخفاض حركة البيع والشراء، ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية ويكون تأثير البيع والشراء المحلى ضئيلا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 900.5 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 788 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 675 جنيه، والجنيه الذهب عند سعر 6304 جنيهات.

وانخفض سعر الذهب في البورصة العالمية مع ارتفاع الدولار الذي حقق أعلى سعر له منذ ثلاثة شهور .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الجمعة ، 794.39 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,802.30 $.

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