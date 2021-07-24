أخبار عاجلة

كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس -
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن -
مباراة البرازيل مباشر الآن ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 -
السودان يحذر من وصول مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان اليوم -
مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

انخفاض عالمى .. فى وعالميا مساء اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

Print
انخفاض عالمى .. سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 انخفاض عالمى .. فى وعالميا مساء اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت أسعار الذهب، مساء اليوم الجمعة، 23 يوليو 2021، فى البورصة العالمية، انخفاضا طفيفا، محققا أقل سعر فى خمسة أسابيع، بسبب ارتفاع الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية بالدولار وعوائد السندات.

واستقرت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعة، عند نفس الأسعار التى حققها مساء الخميس في استجابة لتغيرات في سعر الذهب عالميًا، وتعانى الأسواق من حالة الركود، وانخفاض حركة البيع والشراء، ويتأثر الذهب في بالأسعار العالمية ويكون تأثير البيع والشراء المحلى ضئيلا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 900.5 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 788 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 675 جنيه، والجنيه الذهب عند سعر 6304 جنيهات.

وانخفض سعر الذهب في البورصة العالمية مع ارتفاع الدولار الذي حقق أعلى سعر له منذ ثلاثة شهور .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الجمعة ، 794.39 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,802.30 $.

اقرأ أيضا:

واصل الانخفاض.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

عاد للانخفاص.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021

يتجاهل بهجة العيد.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم 19 يوليو 2021

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

تثير القلق.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 18 يوليو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن

أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020