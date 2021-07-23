وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج لهذا العام

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أكد أنه تتويج للتسهيلات والمشروعات ومنظومة الخدمات المتكاملة

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال بهذه المناسبة: إن "ما تحقق من نجاح كبير وتميز في هذا الحج الاستثنائي رغم مواصلة جائحة كورونا وتحوراتها تم بفضل الله، ثم بفضل التوجيهات السديدة والحكيمة من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة لسمو ولي العهد - حفظهما الله - اللذين يواصلان الليل بالنهار من أجل أن ينعم الحاج والمعتمر بالأمن والأمان وهو ما تحقق في حج هذا العام الذي لا تزال كورونا تعصف بكثير من دول العالم وبلادنا ولله الحمد من أقل الدول تضررا وتنعم بالصحة والأمان والسلامة والعديد من المنظمات العالمية المعنية بالصحة أشادت بالتجربة السعودية بمواجهة الجائحة".

وأكد أن النجاح الذي تحقق هذا العام تتويج لما وفرته الدولة من تسهيلات ومشروعات ومنظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي نفذتها الجهات الخدمية والإشرافية في مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة، مما كان لها كبير الأثر في التيسير على الحجاج والمعتمرين عند أداء نسكهم.

ولفت الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الانتباه إلى أن قرار المملكة الحكيم بقصر الحج على 60 ألفا من الحجاج من المقيمين والمواطنين أسهم في حفظ الأنفس وإقامة الشعيرة كما حظي القرار بإشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم.

ونوهّ في ختام تصريحه بالدعم الكبير والمتواصل الذي تتلقاه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للقيام رسالتها السامية في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد، ويديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، ويتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.