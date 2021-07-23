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مصرع 36 شخصًا وفقدان العشرات في انزلاق للتربة في الهند

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جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت البلاد

مصرع 36 شخصًا وفقدان العشرات في انزلاق للتربة في الهند

لقي 36 شخصًا مصرعهم، وفُقِد العشرات جراء انزلاق للتربة ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت غربي الهند.

وقال مسؤول بالمنطقة في تصريح صحفي اليوم: وقعت ثلاثة انزلاقات للتربة في منطقة ريغاد الخميس نتج عنها مقتل 36 شخصًا، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار المستمر وبغزارة أدى إلى عزل آلاف الأشخاص في ولاية مهارشترا التي تضمّ العاصمة الاقتصادية بومباي.

وأضاف قائلًا: إن ما لا يقل عن 35 إلى 40 شخصًا ما زالوا محاصرين ونحاول إنقاذهم.


الجدير بالذكر أن حوادث الفيضانات وانزلاقات التربة تكثر خلال موسم الأمطار في الهند الذي يمتدّ من يونيو إلى سبتمبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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