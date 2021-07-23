المرشد الإيراني : لا يمكن إلقاء اللوم على الذين يحتجون على نقص المياه

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قال المرشد الإيراني على خامنئي إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الإيرانيين الذين يحتجون على نقص المياه ودعا الحكومة إلى معالجة المشكلة، وأضاف أنه خلال السنوات الماضية تم تقديم نصائح وخطط علمية لإدارة المياه في خوزستان، ولو تم العمل بها من قبل المسؤولين لما كنا نشهد هذه الحالة في المحافظة.

وتابع: من المؤلم أن نشاهد معاناة المواطنين واستياءهم في محافظة غنية بالموارد الطبيعية والمشاريع الصناعية، خاصة وأن أبناء المحافظة اثبتوا ولاءهم ووفاءهم للثورة، مشيرا إلى أن مشكلة المياه ليست مشكلة صغيرة وعابرة، خاصة مع درجات الحرارة العالية التي تشهدها المحافظة.

وأضاف بأنه يتعين على المسؤولين والحكومة القادمة متابعة مشكلات محافظة خوزستان، حيث كان شعبها في مواجهة المشاكل طوال الحرب التي فرضت على إيران، وتابع: لقد شهدت بنفسي كيف وقف هذا الشعب بوفاء تام وأرسل شبابه ورجاله ونساءه لجبهات القتال. وحذر المرشد أهالي خوزستان من مؤامرات الأعداء والمساس بمصالح البلاد والشعب، ودعاهم لاتخاذ الحيطة والحذر وعدم اعطائه أي ذريعة.

وكان قد أعلن التلفزيون الإيراني، أمس، مقتل شاب في العشرين من عمره، وجرح اثنين آخرين، جراء احتجاجات على نقص المياه بمدينة اليجودرز بمحافظة خوزستان جنوب البلاد.