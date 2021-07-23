مطروح : منع التعدى على أراضى الدولة ومنع مخالفات البناء فى أيام العيد

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بناءاً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لرؤساء مدن المحافظة بمنع أي تعديات على أراضى الدولة أو مخالفات بالبناء خاصة مع استغلال البعض لإجازة أيام عيد الأضحى، واستمرار المتابعة والازالة الفورية لأى حالة تعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون أي استثناءات.



قام مركز ومدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة بإزالة عدد من التعديات في المهد لعدد من المبانى والأسوار على أراضى الدولة بعدة مناطق بالمدينة. كما قام مركز ومدينة مرس مطروح بإزالة عدد من الإشغالات والتعدى على الأرصفة وطريق السيارات والمشاة بمنطقة الطبية.