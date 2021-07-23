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رفض زواجها وقيدها في السرير.. تفاصيل تعذيب طالبة جامعية في غرفة نومها بالوادي الجديد

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رفض زواجها وقيدها في السرير.. تفاصيل تعذيب طالبة جامعية في غرفة نومها بالوادي الجديد رفض زواجها وقيدها في السرير.. تفاصيل تعذيب طالبة جامعية في غرفة نومها بالوادي الجديد

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ظهرت في مقطع فتاة 90 ثانية مقيدة في السرير بسلسلة حديدية مصابة بكدمات متفرقة في الأماكن الظاهرة من جسدها، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية المتهم والفتاة المجني عليها.

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بالفحص تبين أن الضحية طالبة جامعية على علاقة عاطفية بشاب زميل لها في الجامعة تقدم لخطبتها وتم رفضه وعندما اعترضت الفتاة قرار أسرتها قام الدها بالتعدي عليها بالضرب وقيدها بسلسلة حديدية في سرير غرفة نومها لمنعها من التواصل مع زميلها بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وعقب تقنين والتحريات تم ضبط والد الفتاة، وبمواجهته اعترف بمقطع الفيديو اعترف بارتكاب واقعة تقيد ابنته بسلسلة في السرير، فتم استدعاء الفتاة التي أيدت ما جاء بالفحص والتحريات ورفضت اتهام والدها بالتعدي عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

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المصرى اليوم

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