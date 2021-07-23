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ضبط 10 طن لحمة وكبدة فاسدة في القليوبية

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ضبط 10 طن لحمة وكبدة فاسدة في القليوبية ضبط 10 طن لحمة وكبدة فاسدة في القليوبية

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ضبطت مباحث ومديرية في القليوبية 10 طن لحمة وكبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى وتشكل خطرا على الصحة العامة في ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص كما تم ضبط بدال تموينى يقوم بتجميع السلع وحجبها عن الجمهور

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مباحث التموين تفيد قيام حملة خلال أيام عيد الاضحى المبارك لمتابعة السلع الغذائية اسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بداخلها 10طن لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

وضبط محل بدال تموينى به 2 طن سكر و600 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاًعلى البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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