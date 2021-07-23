حديقة الحيوان بالزقازيق تستقبل 7 آلاف زائر خلال أيام العيد (صور)

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واصلت حديقة الحيوان بالزقازيق استقبالها للمواطنين، خاصة الشباب والأطفال، للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات عقب فتح أبوابها أمام الزائرين تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، بالتنسيق بين مديريات الأمن والصحة وهيئة الإسعاف، حرصا على صحة وسلامة الوافدين والعاملين بالحديقة.

وأكد المهندس أيمن لطفي مدير عام الحديقة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، استعدادا لاستقبال الجمهور، لافتا أن الحديقة استقبلت نحو ٧٠٠٠ زائر خلال أيام عيد أضحى المبارك، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد رجائى لجميع العاملين بالحدائق بضرورة اﻻهتمام ومتابعة الإجراءات اﻻحترازية، فضلا عن تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمكاتب، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من الجمهور لليوم الرابع على التوالي، رغم ارتفاع درجة الحرارة، مشددا على عدم السماح والدخول للزوار إﻻ بعد ارتداء الكمامة الواقية وقياس درجة الحرارة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وتنظيم عملية الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، أن جميع العاملين والموظفين بالحديقة متواجدون منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين، حيث يتم أعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الحديقة بصفة مستمرة، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه، والاهتمام بري المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة لتبدو في أبهي صورها، كونها تعد متنفساً وملاذاً لأهالي المحافظة ويفد إليها الزائرين من جميع القري والمدن بمختلف الفئات والأعمار، خاصة في المناسبات والأعياد، للتنزه والترفيه وإدخال البهجة والسرور على أطفالهم.