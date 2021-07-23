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ثبات عند الصعود .. في الإمارات الجمعة 23 يوليو 2021

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ثبات عند الصعود .. سعر الذهب في الإمارات الجمعة 23 يوليو 2021 ثبات عند الصعود .. في الإمارات الجمعة 23 يوليو 2021

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شهد في الامارات، مستهل تعاملات الجمعة 23 يوليو 2021، ثبات واستقرار وسجل سعر الذهب عيار 24 في الامارات سعر 213.61 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

213.61 درهم

$58.16

سعر الذهب عيار 22

195.81 درهم

$53.31

اسعار الذهب عيار 21

186.91 درهم

$50.89

اسعار الذهب عيار 18

160.21 درهم

$43.62

سعر الذهب عيار 14

124.61 درهم

$33.93

سعر الذهب عيار 12

106.81 درهم

$29.08

اسعار أوقية الذهب

6،643 درهم

$1،809

اسعار جنيه الذهب

1،495 درهم

$407.11

اسعار كيلو الذهب

213،612 درهم

$58،158

المصرى اليوم

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