أخبار عاجلة

البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير -
كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي -
«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف -
كريم شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم» -
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة -
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا» -
بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية -
«خد لاعب مع المنتخب تخليص حق وسداد دين».. إبراهيم سعيد يوجه رسالة غامضة -
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

ثبات عند الارتفاع.. في عمان الجمعة 23 يوليو 2021

Print
ثبات عند الارتفاع.. سعر الذهب في عمان الجمعة 23 يوليو 2021 ثبات عند الارتفاع.. في عمان الجمعة 23 يوليو 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهد في عمان مستهل التعاملات الجمعة 23 يوليو 2021، ثبات واستقرار وسجل سعر الجرام عيار 24 إلى سعر 22.39 ريال عمانى.

وسجل سعر الذهب الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 13.06 ريال .

مصادر الذهب في عمان:

تحتوي عُمان، على مصادر متنوعة من الثروات المعدنية ضمت مختلف أنواع المعادن ومنها على سبيل المثال النحاس والكروم والمنجنيز والذهب والرصاص والفضة، وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من أقدم دول العالم التي عرفت أعمال التنقيب والتعدين منذ نحو خمسة آلاف عام باستخراج النحاس من وادي الجزي في شمال السلطنة، وبعد مجيء التكنولوجيا المتطورة وبالتعاون مع دول عديدة لها خبرات طويلة في هذا المجال، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عمليات التنقيب أمكن من خلالها اكتشاف مواقع جديدة ومعادن أخرى لم تكن مكتشفة من قبل.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان بداية تعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة

ريال عماني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

22.39 ريال

$58.16

سعر الذهب عيار 22

20.53 ريال

$53.31

اسعار الذهب عيار 21

19.59 ريال

$50.89

اسعار الذهب عيار 18

16.79 ريال

$43.62

سعر الذهب عيار 14

13.06 ريال

$33.93

سعر الذهب عيار 12

11.20 ريال

$29.08

اسعار أوقية الذهب

696.37 ريال

$1،809

اسعار جنيه الذهب

156.74 ريال

$407.11

اسعار كيلو الذهب

22،391 ريال

$58،158

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021

انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021

انخفاض عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021

انخفاض عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021

واصل الاستقرار .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

واصل الاستقرار .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

يترقب عودة البورصة .. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

يترقب عودة البورصة .. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 1 أغسطس 2021