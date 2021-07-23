أخبار عاجلة

تخصيص أراضي لإنشاء وحدة صحية في كفر الشيخ -
بالأسماء.. محمد عبدالمنصف يكشف مفاوضات الزمالك وبيراميدز مع نجوم دجلة -
هشام يكن: الزمالك لن يتنازل عن المنافسة على الدوري رغم مروره بظروف صعبة -
حمادة أنور: «الأهلي لا يفوز بالحكام.. ومش مستني حكم يجامله» -
قنوات مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة مصر وفرنسا لكرة اليد في نصف نهائي أولمبياد طوكيو -
«الصحة»: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة -
ردًا على شائعة تشاجرهما.. حسين الشحات ومحمد شريف في بث مباشر (فيديو) -
الجيش الاسرائيلي يقصف أهدافًا جنوبي لبنان -
فحص 87 ألف عينة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات في كفر الشيخ -
على كرسي متحرك.. شريف دسوقي في أول ظهور عام له: «الحمد لله» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي ببا والفشن في بني سويف (صور)

Print
افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي ببا والفشن في بني سويف (صور) افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي ببا والفشن في بني سويف (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة بمركزي ببا والفشن بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف لترتفع عدد المساجد إلى 84 مسجداً تم افتتاحه حتى الآن.

وأكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه تم افتتاح مساجد حسن دياب بقرية طنسا بنى مالو بمركز ببا، وال عميرة شنرا بقرية شنرا، والتوحيد بنزلة اقفص بمركز الفشن.

وأضاف وكيل أوقاف بنى سويف أننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية «المصلية» ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

إصابة بدر بانون بفيروس كورونا

إصابة بدر بانون بفيروس كورونا

«الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 232060

«الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 232060

الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا