وزير الأوقاف يتفقد تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين (صور)

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تفقد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف بمراحلها المختلفة (التشفية والتقطيع والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل) استعدادًا لانطلاق عملية التوزيع عقب صلاة الجمعة اليوم من ديوان عام وزارة الأوقاف .

وأعرب وزير الأوقاف عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز، وخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز .

أكد وزير الأوقاف أن هذا التناغم بين عدد كبير من مؤسسات الدولة من الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعي وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري والبريد المصري والهيئة الوطنية للإعلام مع بعض المؤسسات الأخرى التي أسهمت في جمع أموال الصكوك مثل فوري والوثائق المؤمنة التي أصدرت هذه الصكوك وكثير من أهل الفضل الداعمين للمشروع، كل ذلك قد أسهم في تعظيم قيمة المشروع، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

وزير الأوقاف يتفقد تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين

وزير الأوقاف يتفقد تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين

وزير الأوقاف يتفقد تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين