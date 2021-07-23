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شهد سعر الذهب في المغرب، ارتفاع طفيف بمستهل التعاملات اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من العودة إلى الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم: