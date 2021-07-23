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عيار 24 بـ521.48 درهم .. في المغرب الجعة 23 يوليو 2021

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عيار 24 بـ521.48 درهم .. سعر الذهب في المغرب الجعة 23 يوليو 2021 عيار 24 بـ521.48 درهم .. في المغرب الجعة 23 يوليو 2021

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شهد في المغرب، ارتفاع طفيف بمستهل التعاملات اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من العودة إلى الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

521.48 درهم

$58.16

سعر الذهب عيار 22

478.03 درهم

$53.31

اسعار الذهب عيار 21

456.31 درهم

$50.89

اسعار الذهب عيار 18

391.12 درهم

$43.62

سعر الذهب عيار 14

304.20 درهم

$33.93

سعر الذهب عيار 12

260.74 درهم

$29.08

اسعار أوقية الذهب

16،218 درهم

$1،809

اسعار جنيه الذهب

3،650 درهم

$407.11

اسعار كيلو الذهب

521،485 درهم

$58،158

المصرى اليوم

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