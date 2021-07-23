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في ذكرى ثورة يوليو .. يوجه رسالة تقدير وتحية للزعيمين محمد نجيب وجمال عبد الناصر

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في ذكرى ثورة يوليو .. السيسي يوجه رسالة تقدير وتحية للزعيمين محمد نجيب وجمال عبد الناصر في ذكرى ثورة يوليو .. يوجه رسالة تقدير وتحية للزعيمين محمد نجيب وجمال عبد الناصر

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ألقى الرئيس عبدالفتاح ، كلمة للشعب المصري بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الرئيس أن ثورة 23 يوليو تثير في نفوسنا الفخر والعزة والكرامة باسترداد المصريين حكم بلادهم بعد كفاح طويل.

وأضاف الرئيس أن ثورة يوليو تمكنت من تغيير واقع الحياة في وحققت تغييرات جذرية في حياة المصريين ، ووضعت مصر على خريطة العالم السياسية، وأنها امتدت الإقليم ليمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها، وتغير موازين القوة في العالم.

تابع، " قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم، ومصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل، وأن شعب مصر كان دومًا ثابتًا على قيم الولاء.

ووجه الرئيس تحية وتقدير إلى قائد ثورة يوليو الزعيم جمال عبد الناصر كما وجه الرئيس السيسي رسالة إعزاز وتقدير للرئيس محمد نجيب .

وأكد الرئيس أن مصر من وقتها واجهت العديد من التحديات عديدة، ومازالت التحديات مستمرة أخرها نجاح القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، وتحدى التنمية المصرية.

وأوضح الرئيس أن جميع المصريين شركاء في التنمية والكل يتحمل مسؤوليته، مستمدين ذلك من روح ثورة يوليو المجيدة.

المصرى اليوم

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