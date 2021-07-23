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ضبط 32 مخالفة تموينية في ثالث أيام عيد الأضحى بالإسكندرية (صور)

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قال محمد سعد الله وكيل وزارة والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن حملات الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة حررت 32 محضرا بمخالفات متنوعة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الادارات التموينية رصدت بعض المخالفات التموينية شملت تحرير ٢٤ محضر متنوع لمخابز بلدية مخالفة، و٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي مشاكل في إنتاج أو بيع رغيف الخبز للمواطنين وكذلك توافر اسطوانات البوتاجاز ولا يوجد أي مشاكل بالنسبة لمحطات تموين السيارات وتواصل المنافذ التموينية صرف المقررات التموينية للمواطنين وتوافر اللحوم والسلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية.

ضبط 32 مخالفة تموينية فى ثالث أيام عيد الاضحى بالاسكندرية (صور)
ضبط 32 مخالفة تموينية فى ثالث أيام عيد الاضحى بالاسكندرية (صور)
ضبط 32 مخالفة تموينية فى ثالث أيام عيد الاضحى بالاسكندرية (صور)
ضبط 32 مخالفة تموينية فى ثالث أيام عيد الاضحى بالاسكندرية (صور)
ضبط 32 مخالفة تموينية فى ثالث أيام عيد الاضحى بالاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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