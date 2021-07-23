وكيل «صحة الإسكندرية» يتفقد مراكز تطعيم كورونا في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

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أجرى الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مساء أمس في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بجولة بعدد من الوحدات التابعة لمنطقة الجمرك الطبية لتفقد مراكز تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، حيث رافقه الدكتور عماد خلف مدير عام الشؤون العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والدكتور محمد خلف مدير عام منطقة الجمرك الطبية وعدد من قيادات المديرية .

وبدأت جولة وكيل الوزارة بزيارة مستوصف صدر الجمرك حيث تابع سير العمل وتأكد من تواجد القوى البشرية وتوافر وصلاحية الأجهزة الطبية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة منها بأفضل كفاءة ممكنة، ثم توجه وكيل الوزارة ومرافقيه إلى صحة الأسرة بسيدي المنير حيث استمع إلى شكاوى بعض أهالي المنطقة بخصوص أعمال الوحدة.

واختتمت الجولة بزيارة مركز الامل لصحة الأسرة الذي يقع في خمسة أدوار على مساحة 700 متر مربع ويحيط به اماكن لانتظار السيارات منوها على صلاحيته مع وحدة سيدى المنير لنقل المركز الإفريقى لصحة المرأة إليهما لحين الانتهاء من أعمال تجديد مبناه الحالي بمحطة الرمل، مؤكدا في ذات الوقت على استمرار العمل بتلك الوحدات وتقديم خدماتها المعتادة للمواطنين.

كان وكيل الوزارة تابع في جولات ميدانية خلال أيام العيد رفع درجة الاستعداد وتوافر الأدوية والمستلزمات في المستشفيات وجاهزيتها لاستقبال وعلاج الحالات المرضية خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك وثورة يوليو، حيث تفقد مستشفى الحميات وتم المرور على جميع أقسام المستشفى وخاصة وحدة الغسيل الكلوي وقسم الأشعة وغرف العمليات،مشدداً على سرعة استكمال تجهيزات غرف العمليات وزيادة الاهتمام بفرش وتجهيزات وحدة الغسيل الكلوى وتوفير النواقص من الأدوية على الفور، كما أشاد بالتزام الفريق الطبي وكفاءته وحسن تعامله مع المرضي، ثم قام بزيارة مستشفى الجمهورية العام وتم المرور على أقسام العنايات المركزة وقسم الطوارئ والاستقبال والقسم الداخلى، كما تم تفقد خزانات الاكسجين بالمستشفي، وأنتهت الجولة بزيارة مستشفى رأس التين العام حيث اطمأن لانتظام سير العمل والتزام الفريق الطبي، كما شمل المرور زيارة وحدة الغسيل الكلوى حيث تم التواصل مع المرضى للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تم المرور على قسم قسطرة القلب وقسم الحروق وباقى أقسام المستشفى.

وكيل "صحة الاسكندرية" يتفقد مراكز تطعيم كورونا فى ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يتفقد مراكز تطعيم كورونا فى ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يتفقد مراكز تطعيم كورونا فى ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يتفقد مراكز تطعيم كورونا فى ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يتفقد مراكز تطعيم كورونا فى ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

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