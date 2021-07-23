نائب محافظ المنيا يقود حملة لإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمتابعة ورصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية واملاك الدولة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قاد نائب محافظ المنيا، حملة لإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى جنوب المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتنفيذ الإزالة للمخالفة بعد ان تم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية.

قال نائب المحافظ، انه يتم رصد الحالات المخالفة للبناء العشوائي بصفة دورية ومستمرة، حيث تم رصد وإزالة 25 حالة بناء مخالفة بمركز سمالوط، و27 حالة بمركز بني مزار، مع استمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية بنطاق كل مركز لرصد المخالفات وتطبيق احكام القانون.

وتهيب محافظة المنيا، المواطنين بعدم التعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ويجري تنفيذ الازالة الفورية للمخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.