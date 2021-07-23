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نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 1483 لسنة 2021 الذي أصدره المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار البنزين والسولار .

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، فقد جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

العدد 161 تابع - مومن by Osama Almahdy

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالاتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى .

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل (كوفيد – 19) وتخفيض الإنتاج.

أسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 12 % وثبات في سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد- 19 ) وكذلك التذبذب الشديد في اسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الاشارة إليها عالية أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .