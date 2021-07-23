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تخصيص أراضي لإنشاء وحدة صحية في كفر الشيخ
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الخميس 05 أغسطس 2021 02:13 صباحاً
بالأسماء.. محمد عبدالمنصف يكشف مفاوضات الزمالك وبيراميدز مع نجوم دجلة
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الخميس 05 أغسطس 2021 02:13 صباحاً
هشام يكن: الزمالك لن يتنازل عن المنافسة على الدوري رغم مروره بظروف صعبة
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الخميس 05 أغسطس 2021 02:13 صباحاً
حمادة أنور: «الأهلي لا يفوز بالحكام.. ومش مستني حكم يجامله»
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الخميس 05 أغسطس 2021 02:13 صباحاً
قنوات مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة مصر وفرنسا لكرة اليد في نصف نهائي أولمبياد طوكيو
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الخميس 05 أغسطس 2021 01:58 صباحاً
«الصحة»: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة
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الخميس 05 أغسطس 2021 01:58 صباحاً
ردًا على شائعة تشاجرهما.. حسين الشحات ومحمد شريف في بث مباشر (فيديو)
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الخميس 05 أغسطس 2021 01:58 صباحاً
الجيش الاسرائيلي يقصف أهدافًا جنوبي لبنان
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الخميس 05 أغسطس 2021 01:44 صباحاً
فحص 87 ألف عينة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات في كفر الشيخ
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الخميس 05 أغسطس 2021 01:30 صباحاً
على كرسي متحرك.. شريف دسوقي في أول ظهور عام له: «الحمد لله»
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الخميس 05 أغسطس 2021 01:30 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
طاجيكستان تجري مناورة قتالية هي الأولى من نوعها
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 23 يوليو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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