«ذكر الله حقيقته وأثرة في ترقية النفس».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «ذكر الله حقيقته وأثرة في ترقية النفس».

أكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن ذكر الله عز وجل عبادة جليلة بها تطمئن القلوب، وتنشرح الصدور، وهي عبادة ميسورة الفعل، غير أنها مع ذلك عظيمة القدر، فضائلها أكثر من أن تعد أو تحصي.

أضاف جمعة، أن من يذكر الله تستقيم له نفسه وتقوي مراقبته لربه في السر والعلن ما يساهم في إتقان العمل والوقاية من سيئ الأخلاق والإسهام في صلاح المجتمع ورقيه.

أشار إلي أن الذكر الحقيقي لا يكون باللسان وحده دون استحضار القلب لعظمة الخالق، فالذاكر الحقيقي يدرك أن الله معه يراه ويراقبه، فيجعل جميع حركاته وسكناته، و كل خطوة يخطوها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالي

وأوضح جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.