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زيادة البنزين 80 و92 وثبات السولار بداية من اليوم

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زيادة أسعار البنزين 80 و92 وثبات السولار بداية من اليوم زيادة البنزين 80 و92 وثبات السولار بداية من اليوم

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قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالاتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن واستعرضت اللجنة متوسطات خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى .

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل (كوفيد – 19) وتخفيض الإنتاج.

أسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 12 % وثبات في سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد- 19 ) وكذلك التذبذب الشديد في خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الاشارة إليها عالية أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .

المصرى اليوم

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