تحذير .. ارتفاع جديد في درجات الحرارة الأسبوع المقبل (تفاصيل الطقس خلال 7 أيام) 

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يشهد الطقس في مصر في منتصف الأسبوع المقبل ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، والتى تستمر في الانخفاض على أغلب الأنحاء حتى يوم الإثنين، وتنخفض درجة الحرارة خلال الطقس اليوم إلى 42 درجة للعظمي بدلاً من 43 أمس.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة في جنوب البلاد وحار رطب على القاهرة، كما تتوقع سقوط الأمطار في جنوب البلاد، واستمرار وجود الشبورة المائية في الصباح اليوم وخلال الطقس غدًا السبت.

يسود طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب في القاهرة والوجه البحري، ويكون طقس اليوم معتدل رطب خلال الليل في عموم مصر.

تسقط أمطار خفيفة على شلاتين وحلايب وأبوسمبل اليوم وغدًا السبت، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على القاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية بشكل متقطع.

توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة

درجة الحرارة في القاهرة اليوم تصل إلى 35 درجة للعظمي والصغري 24 درجة، وتكون درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 31- 23 درجة.

درجة الحرارة في إدفو وابو سمبل 42 للعظمي والمحسوسة 43 درجة والصغري فيهما 29 درجة، وفي أسوان 41-28، وأما في الأقصر فتكون 40-27 درجة.

درجة الحرارة في المنيا 37-25، سوهاج 38-26، قنا 39-27، شرم الشيخ 38-28، الطور 37-25، العريش 32-24 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الفيوم 37-24، حلايب 33-28، الغردقة 38-28، أسيوط 38-26، شلاتين 37-27،بني سويف 37-25 درجة.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة في السويس 36-24، دمنهور 32-24، دمياط 31-23،السلوم 29-23، بلطيم 32-23، الإسماعيلية 36-24، شبين الكوم 35-24 درجة.

درجة الحرارة في بورسعيد 32-24، طنطا 34-24 المنصورة 35-24، سيوة 36-23، الزقازيق 36-24، دمنهور 32-24، رفح 32-23 درجة.

درجة الحرارة تصل 42 وأمطار وشبورة .. توقعات حالة الطقس اليوم وحتى الأربعاء

توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

تعاود درجات الحرارة الارتفاع الأسبوع المقبل اعتبارًا من يوم الثلاثاء بينما تستمر في الانخفاض حتى يوم الاثنين المقبل.

يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري غدًا 35 درجة والمحسوسة 37، وتنخفض الأحد والإثنين إلى 34 للعظمي و37 للمحسوسة، ثم ترتفع يوم الثلاثاء إلى 36 للعظمى و37 للمحسوسة، وتواصل الارتفاع الأربعاء لتصل إلى 38 للعظمى و41 للمحسوسة.

ويتوقع درجات الحرارة ثابتة على السواحل الشمالية عند 30 للعظمى، و33 للمحسوسة حتى يوم الثلاثاء، ثم ترتفع درجات الحرارة الأربعاء وتصل إلى 33 للعظمى و35 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة في شمال الصعيد غدًا السبت والإثنين 36 درجة للعظمي و38 للمحسوسة، والأحد 35 للعظمى و37 للمحسوسة، وترتفع من الثلاثاء وتكون العظمى 37 والمحسوسة 38، وتصل الأربعاء إلى 39 للعظمى و42 للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا السبت ويوم الإثنين في جنوب الصعيد 41 درجة للعظمى والمحسوسة 42 درجة، وتنخفض الأحد والثلاثاء إلى 40 للعظمى و42 للمحسوسة، ووترتفع الأربعاء إلى 42 للعظمى و44 للمحسوسة.

درجة الحرارة تصل 42 وأمطار وشبورة .. توقعات حالة الطقس اليوم وحتى الأربعاء

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