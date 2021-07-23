الهدوء يسود شمال سيناء في رابع أيام عيد الاضحي المبارك

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ساد الهدوء محافظة شمال سيناء خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار عمل أجهزة الخدمات طوال أيام العيد، وعدم تلقى غرف العمليات أية إخطارات أو شكاوى أو حوادث خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى خلال أيام عيد الأضحي المبارك .

وأكد المحافظ على أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد.