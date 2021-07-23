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«زي النهارده».. وفاة المخرج السينمائي عز الدين ذو الفقار 23 يوليو 1963

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«زي النهارده».. وفاة المخرج السينمائي عز الدين ذو الفقار 23 يوليو 1963 «زي النهارده».. وفاة المخرج السينمائي عز الدين ذو الفقار 23 يوليو 1963

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هو واحد من عائلة أنجبت ضباطاً اتجهوا إلى الفن، فلقد كان عز الدين ذو الفقارضابطاً في الحربية واستقال ليتجه إلى الفن وهو برتبة يوزباشى وهو شاعر السينما المصرية وفارس الرومانسية وترك وراءه أكثر من ثلاثين فيلماً أصطبغ كثير منها بطابع الرومانسية،ومن أشهرها«الشموع السوداء» و«نهر الحب» و«بين الأطلال» وذو الفقار مولود في 28 أكتوبر1919، ورحل عن دنيانا«زي النهارده»فى 23 يوليو 1963مما يعنى أنه توفى وله من العمر 44 عاماً.بدأ ذو الفقار مسيرته السينمائية مساعداً للمخرج محمد عبدالجواد، وقام بإخراج أول أفلامه في 1947، وهو فيلم «أسير الظلام»، وأيضاً من إخوته الذين عملوا في مجال السينما كل من محمود ذو الفقاروصلاح ذو الفقار،وكان عز الدين ذو الفقار قد تزوج من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وعملت معه في مجموعة كبيرة من الأفلام، وكانت البداية في فيلم «أبوزيد الهلالى» عام 1947، الذي أتى بعده عدة أفلام سينمائية متميزة أهمها «أنا الماضى» في 1951، و«سلوا قلبى» في 1952، و«موعد مع الحياة» في 1953، و«موعد مع السعادة» في 1954، و«طريق الأمل» في 1957، و«امرأة في الطريق» عام 1958 و«بين الأطلال في 1959، و«نهر الحب» في 1960، وهو آخر أفلامها معاً قبل انفصالهما، وزواج فاتن حمامة الشهير بعد ذلك من عمر الشريف الذي تركت من أجله عز الدين ذو الفقار، ثم كان فيلمه «الشموع السوداء» عام 1962، وللناقد السينمائى طارق الشناوى كتاب مهم غنى بالتفاصيل المثيرة عن مسيرة عز الدين ذو الفقار

المصرى اليوم

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