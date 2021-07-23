«زي النهارده».. قيام ثورة 23 يوليو 1952

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على أثرإخفاق مصروالعرب في حرب 1948 تأسس تنظيم الضباط الأحرارفى الجيش بزعامة عبدالناصر، وقد قام التنظيم «زي النهارده» في 23 يوليو 1952 بثورة ناجحة، وأذيع البيان الأول للثورة، الذي يحمل في مضمونه المبررات الرئيسية للقيام بالثورة وأهدافها، وأطيح بالملك فاروق، وأرغم على التنازل عن العرش لولى عهده الأمير أحمد فؤاد، ومغادرة البلاد في 26 يوليو1952وتم تشكيل مجلس وصاية على العرش،لكن إدارة الأمورفعليا كانت في يد قيادة الثورة المشكلة من 13 ضابطا ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية وحدد الضباط ستة مبادئ قامت عليها ومن أجلها ثورتهم،منها القضاءعلى الاقطاع، وعلى الاستعمار، وعلى سيطرة رأس المال، وبناء حياة ديمقراطية سليمة، وجيش وطنى، ومما يحسب لهذه الثورة أنها كانت بيضاء كما كان تشكيل الضباط الأحرارفى توليفته لايمثل اتجاهاسياسيا واحدا،بل ضم مختلف الاتجاهات السياسية ،كما حظيت بتأييد شعبى واسع،وقد اتخذ مجلس قيادة الثورة قراراً بحل الأحزاب وإلغاء دستور 1923 بعد ستة أشهر من الثورة، وحدد فترة انتقالية مداها ثلاث سنوات يقوم بعدها نظام جمهورى جديد،ومما عجل باندلاع الثورة فوزمرشح الضباط الأحرار اللواء محمد نجيب في انتخابات نادى الضباط وخسارة مرشح الملك فاروق فقام الملك بحل مجلس النادى ووقعت مجزرةالإسماعيلية في 25 يناير (عيد الشرطة لاحقا)، ثم حريق القاهرة وصولا إلى تلقى عبدالناصر أخبارا عن نية القصر القبض على 13 من ضباط التنظيم، فاجتمع الضباط وأقروا الخطةالتى وضعها زكريا محيى الدين بتكليف من عبدالناصر ومعاونة عبدالحكيم عامر، وقرروا أن تكون ساعة الصفر الواحدة ليلة الأربعاء 23 يوليو 1952 غير أن خطأ في إبلاغ يوسف صديق، قائد ثان الكتيبة 13، بساعة الصفر أسهم في نجاح الثورة حيث وصل بقواته قبل الموعد المقرر بساعة وسيطر على قيادة القوات المسلحة، واعتقل القيادات التي كانت موجودة فيها، وتم الاستيلاء على الإذاعة والمرافق الحيوية، وبعد نجاح الثورة تم تكليف على ماهر باشا بتشكيل وزارة جديدة بعد استقالة وزارة الهلالى،واتصل الثوار بالسفيرالأمريكى لإبلاغ رسالتهم إلى القوات البريطانية بأن الثورة شأن داخلى، وأن كل الأجانب آمنون وبمنأى عما يحدث، تفاديا لتدخل القوات البريطانية لدعم القصر.