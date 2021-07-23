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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تحسين الأداء وعلاج الأخطاء، وهذه سمة كرة القدم بشكل عام، وهو ما ظهر خلال مباراة البنك الأهلي.

وأوضح موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأهلي لم يظهر بالشكل المطلوب وهناك بعض الأخطاء، والفريق أهدر فرصًا عديدة في الشوط الأول كانت كفيلة بحسم النتيجة.

وأضاف: «لن أتحدث عن أعذار أو غياب اللاعبين الدوليين أو أداء الحكام. كنا نعرف من البداية بغيابهم، ووافقنا على ذلك من أجل مصلحة المنتخب الأولمبي، رغم أن البطولة الأولمبية خارج الأجندة الدولية، وهناك أندية كثيرة في أوروبا رفضت ترك لاعبيها».

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي سيقاتل على اللقب، ولا بديل عن ذلك وهناك متغيرات عديدة، ولا مجال سوى القتال حتى آخر لحظة وانتظار المتغيرات.