أشهر أكلات العيد فى الدول العربية

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تتميز موائد الطعام فى الدول العربية بأطعمة شهيرة، خلال عيد الأضحى المبارك، وتختلف فى كل دولة عن الأخرى، وتحرص الأسر العربية على تقديم أشهر الأكلات لديها.

فى المملكة العربية السعودية، تعتبر وجبة حميس اللحم الطبق الرئيسى ويتكون من قطع اللحم وعظام الخروف، بجانب الشحم؛ لكنه ليس الطبق الوحيد؛ فهناك كبسة اللحم وتقدم بالمكسرات.

أشهر أكلات عيد الأضحى فى الدول العربية

ومن أشهر الأطباق السعودية، المرقوق، وهو طعام مكون من الدقيق، ويضاف له الماء والملح ويتم عجنه، حتى يتماسك؛ ثم يضاف إليه اللحم المطهو والخضراوات، ويقدم مع الخبز أو الأرز.

أشهر أكلات عيد الأضحى فى الدول العربية

وفى الجزائر يقدم طبق البوزلوف، (رأس الذبيحة)، بعد تحميرها، وإزالة الشوائب ويضاف لها التوابل، إضافة إلى تقديم طبق الملفوف (الكبدة الملفوفة بالشحم)، ويتم تناوله فى اليوم الأول من العيد، وتقطع الكبدة إلى أجزاء متوسطة، تُشوى على الفحم، دون أن تنضج بشكل كامل؛ ثم تقطّع إلى مكعبات تُلفّ بالشحم وتشوى على الفحم.

وجبة العصبان، تحرص الأسر الجزائرية على تقديمها، وهو طبق مكون من أحشاء الأضحية (المعدة والأمعاء والرئة)، ويقدم متبلا بالبهارات، ويتم حشو الكرشة بالمكونات، ثم تخاط وتطهى فى مرق يضاف إليه الحمص.

أشهر أكلات عيد الأضحى فى الدول العربية

وفى السودان، بعد ذبح الاضحية تقطع الكبدة والرئة والطحال والكلى، ويضاف إليها قدر كبير من التوابل وتؤكل نيئة، وتعتبر من أشهر وأغرب الوجبات.

وفى تونس يقدم طبق العصبان، وهو معروف فى بعض الدول العربية باسم الممبار؛ لكنهم يضعونها مع الخلطة المكونة من الأرز والكبد المقطع.

فى دولة الإمارات المتحدة، يقدم الهريس، وهو من أهم أكلات عيد الأضحى، ومكون من اللحم والحبوب، ويتم طهيها بطريقة الضغط، إلى أن تصل إلى درجة الذوبان، ويعد الثريد من أكلات عيد الأضحى الإماراتية الشهيرة، وهو طعام من خبزٍ مفتوت ولَحْم ومَرَق، ويعود تاريخ هذه الوجبة إلى فترة ما قبل الإسلام، إضافة إلى المندى.

وفى سوريا، تحضر فتة اللحمة على الفطور، والشاكرية على الغداء، وهو طبق مكون من قطع اللحم المطهوة باللبن والنشاء، وتقدم إلى جانب الأرز، وهناك أكلات التسقية والفتة السورية.

أشهر أكلات عيد الأضحى فى الدول العربية

وتشترك فلسطين والأردن فى الأكلات المقدمة خلال أيام عيد الأضحى، ويقدمون نفس الأطباق؛ ومنها الكبدة الضانى المحشية بالبقدونس والثوم، ويقطعونها شرائح ثم توضع فى الفرن، بالإضافة إلى المشويات وتقدم بتتبيلة مميزة.

وفى المغرب، يعتبر طبق البولفاف، هو طبق العيد الرسمى، ويتكون من كبد الخروف الملفوف بشرائح اللحم، ويقدم مع الكسكسى المغربى.

وتشتهر البحرين بطبق الأرز باللحم، ويكون مختلفاً فى العيد عن الأيام العادية، ويسمى «مكلف»، أى يكثر فيه وضع الحبهان والزعفران والمكسرات والليمون الأسود والزبيب، وأحيانا يطهى اللحم على الفحم.

أشهر أكلات عيد الأضحى فى الدول العربية

وفى عمان، يتم تحضير طبق المقلاى، أسوة بالدول العربية، (الشواء بعد الذبح)، إضافة إلى أكلة المقلاى المصنوعة أساساً من كبد الغنم واللحم، ويضاف إليها البهارات العمانية، والخبز العمانى الأصيل.

وهناك طبق القديد، (اللحم المقدد)، ويقطع اللحم ويضاف إليه كثير من البهارات والملح، ثم يضعونه تحت أشعة الشمس أو الثلاجة ويستخدمونه على المدى البعيد.

وفى مصر تعتبر الفتة، أهم الأطباق الرئيسية، خلال أيام العيد؛ خاصة باللحم الضانى أو بالخل والثوم.

أشهر أكلات عيد الأضحى فى الدول العربية

ومن وجبات المصريين، الرقاق، خلال وجبة الغداء، أول يوم العيد، ويعتبر الرقاق باللحم أشهرها، ويضاف للحم البهارات والثوم، ويتم تحضيره فى الفرن.

ويعد اللحم والكفتة المشوية، من أبرز مظاهر عيد الأضحى لدى المصريين، وينصح الخبراء بأنه من الأنسب اختيار اللحوم الطرية للشواء، وأن يكون اللحم أحمر داكنا، قليل الدهون، مع تحديد من 250 إلى 300 جراما لكل شخص، ولفتوا إلى أن أسوأ ما يمكن عمله عند شواء اللحم، هو وضعه مباشرةً فوق الجمر، واسوداد لون اللحم، لذا يستحسن وضع الجمر إلى جانب اللحم، وليس تحته مباشرة.

أشهر أكلات عيد الأضحى فى الدول العربية

ويعد الممبار من أشهر أكلات عيد الأضحى، المحببة للجميع، وينظف الممبار، بإزالة قطع الدهن؛ ثم يفرك بالملح والدقيق؛ ثم يشطف ويوضع فى ماء مضاف إليه 4 ملاعق خل، ثم تجهز الخلطة (أرز مغسول ومضاف إليه لحم مفروم، معصج، وبصل وبقدونس ونعناع وطماطم وملح وفلفل).

كما يعد طبق الكبدة من الأكلات الرئيسية فى عيد الأضحى، وتتنوع طريقة عمل الكبدة؛ سواء تحضيرها بالطريقة الإسكندرانية، أو الكبدة المشوية بالردة، وفى النهاية لا يمكن أن تخلو مائدة العيد من هذا الطبق.

ويعد طبق الكوارع من الأطباق المرافقة للفتة المصرية، فهى تصنع من أقدام الأضحية، بعد سلقها وإضافة الصلصة والشوربة.