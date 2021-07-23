أنغام ووائل كفورى يغنيان «برضه بتوحشنى»

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أطلّ النجمان أنغام ووائل كفورى بـ«دويتو جديد» حمل اسم «برضه بتوحشنى»، والذى صدر حصريًا على أنغامى.

والأغنية من كلمات المستشار تركى آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى.

وشكّل الدويتو الجديد مفاجأة فى الوسط الفنى لجمعه اسمَين كبيرَين فى عالم الأغنية العربية.

حيث تغنى أنغام «وأنا برضه بتوحشنى لسه بتوحشنى، وتملّى معايا وانت معايا ولا بعيد، جربت فراقك مش نافع وما حدش نسانى، أنا قلبى فى بعدك بقى عايش بيقاسى وبيعانى، إنت اللى بجد وحشتنى وغيابك عنى ده على عينى، برجوعك روحى حاترجع تاني»، ويجيبها وائل: «أيامنا اشتقنالها يلاّ نكمّلها، ننسى اللى جرحنا ونبدأ من أول وجديد»، من الطبيعى أن تشتعل الاستماعات على أنغامى.