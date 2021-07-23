انطلاق المهرجان القومى للمسرح 27 سبتمبر

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ينطلق المهرجان القومى للمسرح المصرى، فى دورته الـرابعة عشرة، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، يوم 27 سبتمبر المقبل، ويختتم فعالياته يوم 9 أكتوبر، ويقام حفلا الافتتاح والختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويستهدف المهرجان القومى عرض نماذج متميزة مما قدم فى فضاءات العرض المسرحى فى مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة فى صناعة مستقبل أفضل للوطن. وتتنافس العروض المصرية فى المهرجان خلال مسابقتين فقط هما: مسابقة للعروض المسرحية، ومسابقة أخرى للمقال، والتى تنقسم إلى: «النقدى التطبيقى» و«الدراسة النظرية».