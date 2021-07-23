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برامج المواهب.. «نجوم من خشب» يفتتح عروضه بـ«القاهرة للعرائس»

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برامج المواهب.. «نجوم من خشب» يفتتح عروضه بـ«القاهرة للعرائس» برامج المواهب.. «نجوم من خشب» يفتتح عروضه بـ«القاهرة للعرائس»

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عن مسابقة للمواهب يأتى العرض المسرحى «نجوم من خشب» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حيث قال الفنان محمد نور، مدير الفرقة، إن العرض عبارة عن مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة نجوم من خشب ويحاول كل منهم أن يتبارى فى إظهار موهبته ولكن يظهر «ديبو» الشرير ويحاول إفساد المسابقة، وتتوالى الأحداث.

كان الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، افتتح العرض فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة.

«نجوم من خشب» بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، تأليف وأشعار حمدى عطية، ألحان حاتم عزت، توزيع موسيقى شهاب عزت، تصميم ديكور وعرائس نبيل الحلوجى، نحت محمد أمين، فكرة وإخراج سيد رستم.

المصرى اليوم

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