العيد مسرح.. «أبوالفنون» يشهد انتعاشة خلال عيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

انتعاشة كبيرة تشهدها الحركة المسرحية خلال عروضها فى موسم عيد الأضحى، حيث يتنافس القطاعان سواء مسرح الدولة أو الخاص بتقديم عدد من العروض المسرحية المتنوعة فى القاهرة والإسكندرية.

وأطلق البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، عروضه، والتى بدأت فى ثانى أيام العيد بـ 9 عروض، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة.

وقدمت فرقة المسرح القومى عن قصة «مطربة الكورس» لأنطون تشيكوف عرض «ليلتكم سعيدة»، وهو من إخراج خالد جلال، وذلك فى الثامنة مساءً على المسرح القومى، كما قدمت فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة عرض «الصندوق» عن قصة «أحلام الدمى» لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتى، من إخراج رضا حسنين، وذلك فى التاسعة مساء.

وافتتحت الفرقة أيضا على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، فى السابعة والنصف مساء، عرضها الجديد «سيدة الفجر» من تأليف الكاتب الإسبانى اليخاندرو كاسونا، وإخراج أسامة رؤوف.

واستقبلت فرقة «مسرح الشباب» جمهور عيد الأضحى بعرض «أفراح القبة» عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، وذلك فى التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير، وقدمت الفرقة أيضا عرض «Dogs»، فكرة وإخراج كمال عطية، وذلك على مسرح السلام فى الثامنة مساء.

كما جاءت أسرة «ديجافو» للمخرج أحمد فؤاد، لتقديم عروضها، حيث قدمه الفنان شادى سرور، مدير مركز الهناجر للفنون، خلال موسم العيد، ولمدة أسبوعين، والعرض مأخوذ عن نص «إثبات العكس» للكاتب أوليفيرا شياتشيارى، إعداد وإخراج أحمد فؤاد، بطولة تامر نبيل، أحمد السلكاوى، محمد يوسف، رحمة أحمد، بسمة ماهر، أزياء مروة عودة، ديكور أحمد أمين، إضاءة أحمد الدبيكى، موسيقى محمد عبد الله، مساعد مخرج أحمد رضا ومها سامى، مخرج منفذ أحمد سيف، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

وللأطفال افتتحت فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحى الجديد «نجوم من خشب» من تأليف حمدى عطية، ومن إخراج سيد رستم، وفى السادسة والنصف على مسرح القاهرة للعرائس.

وقدمت فرقة المسرح القومى للأطفال عرضها الجديد «عفركوش» من تأليف عيسى جمال، وإخراج عادل الكومى، وذلك فى السادسة والنصف على مسرح متروبول.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فنظمت حفلتين متتاليتين لعرض «نضارة المهرج» ضمن مشروع عروض «أحلام شتوية»، من تأليف محمد ناصف، ومن إخراج يوسف أبوزيد، وذلك فى الرابعة عصرا، والسادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر. وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض «قاع»، نتاج ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، فكرة وإخراج محمد مرسى، وذلك فى الثامنة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

من ناحية أخرى ينافس مسرح القطاع الخاص بعدد متنوع من العروض المسرحية الجديدة والمُعاد تقديمها لعدد من النجوم الكبار، فيواصل الفنان هانى رمزى، تقديم العرض المسرحى «أبوالعربى فى MISSION IMPOSSIBLE» بأحد مسارح مدينة نصر، وذلك بعد غياب دام 18 عامًا منذ أن قدم آخر أعماله المسرحية «كده أوكيه» مع منى زكى، وأحمد السقا، وياسمين عبدالعزيز، «أبوالعربى» بطولة هانى رمزى، داليا البحيرى، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، أحمد فتحى، عمرو عبدالعزيز، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم. وبعد تقديم عروضه بالقاهرة على مسرح نجيب الريحانى، ينطلق الفنان أشرف عبدالباقى، بتقديم العرض المسرحى «جريمة فى المعادى- مسرحية كلها غلط» فى الإسكندرية، والعرض مأخوذ من النص البريطانى «The play that goes wrong»، والعرض بطولة جماعية لعدد كبير من الفنانين الشباب، ومن إخراج أشرف عبدالباقى.

وعن رواية «زقاق المدق» للأديب نجيب محفوظ، يقدم المخرج عادل عبده، تجربة مسرحية جديدة تحمل الاسم نفسه، والتى يشارك بها الفنان مجدى صبحى، وذلك بعد عودته من جديد بعد قرار اعتزاله مؤخرًا، والعرض للشاعر محمد الصواف والذى حوّل الرواية لعمل مسرحى وكتابة الأشعار، وأزياء الدكتورة مروة عودة، الحان محمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد داود، ديكورات المهندس محمد الغرباوى.