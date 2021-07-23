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وفاة مدرب منتخب السابق عن عمر يناهز 83 عام

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توفى المدرب الإنجليزي مايك سميث المدير الفني السابق لمنتخب وصاحب التتويج الأفريقي عام 1986، عن عمر يناهز 83 عام وبعد صراع مع المرض.

وشارك الاتحاد الويلزي مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لرحيل المدرب السابق والذي قاد منتخب ويلز فنياً خلال ولايتين، كاتباً «"يشعر اتحاد كرة القدم فى ويلز بالحزن لوفاة المدير الفنى مايك سميث عن عمر يناهز 83 عامًا، أفكار الجميع فى الاتحاد مع عائلة وأصدقاء مايك سميث فى هذا الوقت الحزين».

المدرب الغنجليزي مايك سميث

ويعد مايك سميث من أبرز مدربي المصري عبر التاريخ حيث تمكن من قيادته للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 على حساب منتخب الكاميرون في المباراة النهائية التي حسمها الفراعنة في ركلات الترجيح.

ويحتفظ سميث بمكانة خاصة في التاريخ الكروي لويلز حيث نجح في تطوير أدائهم ووضعهم على الطريق نحو الظهور القاري وذلك خلال تواجده الذي استمر لنحو 6 سنوات، كما عمل مديراً فنياً لفريق هال سيتي من عام 1979 وحتى 1982.

المصرى اليوم

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