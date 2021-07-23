ديوكوفيتش: الأوليمبياد تختلف عن كل البطولات

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أكد نجم التنس الصربى نوفاك ديوكوفيتش أنه يعلم مدى أهمية الوصول إلى الألعاب الأوليمبية، وهو بكامل تركيزه، إذ يرى أن المنافسات فى الأوليمبياد «تختلف عن بقية البطولات».

وقال نوفاك، خلال المؤتمر الصحفى فى بلجراد قبل توجهه إلى طوكيو: «أسمى شرف وامتياز لى تمثيل صربيا».

وأردف: «أنافس فى رياضة فردية ونادرا ما تكون لدينا الفرصة لتكوين فريق. أنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز بكأس اتحاد لاعبى التنس المحترفين وكأس ديفيز، وأفتقد الميدالية الذهبية الأوليمبية الآن على صعيد الوطن. لدى أعلى الطموحات فى طوكيو».

وتابع: «رغم غياب بعض النجوم عن الأوليمبياد إلا أن هناك أيضا الكثير من لاعبى النخبة سيتنافسون على الميداليات مثل ميدفيديف وتسيتسيباس وزفيريرف، وهم من أفضل اللاعبين الآن».

وأضاف: «تعتبر الألعاب الأوليمبية مختلفة من حيث الضغط والتوقعات والعواطف، كل شىء مختلف مقارنة بالبطولات الأخرى».

وأوضح: «أعلم ذلك جيدا. لقد شعرت به فى الماضى، لذلك سأحاول لعب الأوليمبياد بنفس الطريقة التى أتعامل بها مع البطولات الأخرى، حتى أتمكن من التركيز على هدفى».

وأسهب قائلا: «إنه شعور فريد حقا، فى القرية الأوليمبية أفضل الرياضيين فى العالم يتشاركون الوقت، نأكل وننام تحت سقف واحد».

وأتم: «من المثير أن نرى نخبة الرياضيين الآخرين يتدربون ويستعدون ويأكلون فى ذات المكان إنه أمر ممتع».

فى سياق متصل، يعتبر لاعب التنس الأرجنتينى، خوان مارتن ديل بوترو، الدابة السوداء لنظيره نوفاك ديوكوفيتش فى الألعاب الأوليمبية، حيث تمكن من هزيمته فى دورتين متتاليتين.

وسيغيب الأرجنتينى عن أوليمبياد طوكيو، نظرًا لخضوعه لعلميات جراحية، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وحرص ديل بوترو الذى تربطه علاقة جيدة بديوكوفيتش، على تشجيعه فى مسعاه للحصول على الميدالية الذهبية، حيث علق على صورة نشرها الصربى أثناء توجهه لطوكيو، قائلا: «سأتابعك.. هذه المرة لديك فرصة للفوز يا صديقى».

وكان ديل بوترو قد هزم ديوكوفيتش، فى مباراة الميدالية البرونزية لأوليمبياد لندن 2012.

وبعد 4 سنوات تكررت المواجهة بين اللاعبين، فى الدور الأول لأوليمبياد ريو دى جانيرو، وتمكن ديل بوترو أيضا من الفوز على الصربى، الذى قال بعد المباراة: «من دون شك هى إحدى أقسى الهزائم فى حياتى ومسيرتى.. ليس من السهل استيعاب الأمر».