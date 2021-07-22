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المغرب حول مزاعم اختراق هواتف شخصيات عامة : ادعاءات لا أساس لها من الصحة

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المغرب حول مزاعم اختراق هواتف شخصيات عامة : ادعاءات لا أساس لها من الصحة المغرب حول مزاعم اختراق هواتف شخصيات عامة : ادعاءات لا أساس لها من الصحة

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أعربت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة لما يتم الترويج له حول مزاعم اختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي.

وذكرت في بيان: «نرفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية وكذا من يدعمهم والخاضعون لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية».

وأكدت الحكومة أن المملكة، التي حققت إنجازات كبيرة في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، ستواصل المضي قدما في الطريق الذي رسمته لتعزيز نهضتها الاقتصادية وتنميتها الاجتماعية.

واختتم البيان أن المغرب القوي بحقوقه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.

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