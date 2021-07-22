شقيق طبيبة الدقهلية المقتولة: سلمتها لزوجها أمانة فقتلها بـ 11 طعنة

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طالب الدكتور محمود حسن يوسف شقيق الطبيبة المقتولة في الدقهلية على يد زوجها الطبيب بالمنصورة بسرعة القبض على الزوج الهارب، بعدما قتل زوجته طبيبة الأسنان بعدد 11طعنة غادرة.

وقال شقيق الضحية، أختى طبيبة محترمة ومحبة لبيتها وأولادها وكان جزاؤها أن يتم قتلها بهذه البشاعة دون ذنب، وإحنا مش عايزين غير القصاص.

وأضاف باكيا: «أختي جوزها قتلها وهرب عارفين يعني إيه تعطى أختك الطبيبة لدكتور أسنان عشان يحافظ عليها فيقتلها بـ 11 طعنة، أختي الدكتوره ياسمين حسن يوسف عندها 26 سنة، ولديها 3 أطفال أكبرهم عمره سنتين تتقتل على إيد جوزها الدكتور محمود مجدي عبدالهادي اللي إديتهاله أمانة بدل ما يصونها يجيبها جثة».

وتابع: «أنا عايز حق أختي، مش عايز أكتر من القصاص العادل أنا أعطيتها له أمانة وهو قتلها».

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفي المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور ثان المنصورة، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة وبها عدة طعنات.

وانتقل ضباط مباحث فسم ثان المنصورة برئاسة العقيد محمد منير مفتش المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة طبيبة إثر تلقي 11 طعنة نافذة، وأن مرتكب الجريمة هو زوجها ويدعى محمود مجدى عبدالهادى 29 سنة طبيب أسنان وفر هاربا.

وأكد شهود عيان أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بين الزوجين قام على أثرها الزوج بطعن زوجته بسكين عدة طعنات متتالية ونافذة.

وأضاف شهود العيان أن الطبيبين يقطنان في منزل عائلة الزوج وسمع والداه صوت مشاجرة، وعندما صعدا لشقتهما وجدوا الزوجة غارقة في دمائها ولم يجدوا الزوج الذي فر هاربا قبل دخولهما الشقة فاتصلا بالإسعاف وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ذلك، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.

طبيب يقتل زوجته الطبيبة بالدقهلية "المتهم والضحية"