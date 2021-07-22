«قلب ولدي علىّ حجر».. شاب بإمبابة يطعن أمه بسبب المخدرات في العيد (تفاصيل صادمة)

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أنهي عامل حياة والدته بمنطقة إمبابة، سدد طعنه نافذة في رقبتها فسقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات نشبت بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل والدته.

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كان قسم شرطة شرطة إمبابة تلقي بلاغاً من من طالب اتهم فيه شقيقه بقتل والدته 64 سنة ربة منزل، وفر هاربا، انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم العثور جثة المجني عليها داخل إحدي غرف الشقة وبجوارها نجلها الأصغر.

تمكنت الأجهزة من تتبع خطوات المتهم بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وتم القبض عليه قبل هروبه خارج المنطقة، وتم التحفظ على السكين السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم بقتل والدته يتعاطي مواد مخدرة ويعاني مشاكل نفسية، وسبق أن خضع للعلاج داخل مستشفى الأمراض النفسية، وان يوم الحادث نشبت بينه وبين والدته مشاجرة قام على إثرها بتسديد طعنة في رقبتها فسقطت على الأرض جثة هامدة.

قررت النيابة العام انتداب الطب الشرعي لكشف سبب الوفاة، وطالبت شرطة مباحث إمبابة باستكمال التحريات في الوقعة.

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