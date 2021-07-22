أخبار عاجلة

الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة -
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا» -
بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية -
«خد لاعب مع المنتخب تخليص حق وسداد دين».. إبراهيم سعيد يوجه رسالة غامضة -
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بوتين وباشينيان يناقشان تطورات الأوضاع في ناجورنو كاراباخ وعودة أسرى أرمينيا

Print
بوتين وباشينيان يناقشان تطورات الأوضاع في ناجورنو كاراباخ وعودة أسرى أرمينيا بوتين وباشينيان يناقشان تطورات الأوضاع في ناجورنو كاراباخ وعودة أسرى أرمينيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بحثا تطورات الأوضاع في إقليم ناجورنو كاراباخ وقضية إعادة الأسرى، من قبل أذربيجان.

وتطرقا خلال اتصال هاتفى اليوم الخميس، إلى المسائل الحيوية للتعاون الروسي الأرميني في مجالات التجاري والاقتصادي والإنساني وقطاع الطافة، ورفع القيود عن المواصلات والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.

واتفق بوتين وباشينيان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي حيث دفعت موسكو بـ 1960 جنديا من قوات حفظ السلام، ولا تزال أرمينيا تطالب بعودة كافة أسرى الحرب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة

الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية

بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية