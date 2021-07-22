بوتين وباشينيان يناقشان تطورات الأوضاع في ناجورنو كاراباخ وعودة أسرى أرمينيا

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أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بحثا تطورات الأوضاع في إقليم ناجورنو كاراباخ وقضية إعادة الأسرى، من قبل أذربيجان.

وتطرقا خلال اتصال هاتفى اليوم الخميس، إلى المسائل الحيوية للتعاون الروسي الأرميني في مجالات التجاري والاقتصادي والإنساني وقطاع الطافة، ورفع القيود عن المواصلات والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.

واتفق بوتين وباشينيان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي حيث دفعت موسكو بـ 1960 جنديا من قوات حفظ السلام، ولا تزال أرمينيا تطالب بعودة كافة أسرى الحرب.