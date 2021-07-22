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حركة «طالبان» الأفغانية : لن نسمح بالتواجد العسكري لتركيا أو تنظيم «داعش»

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حركة «طالبان» الأفغانية : لن نسمح بالتواجد العسكري لتركيا أو تنظيم «داعش» حركة «طالبان» الأفغانية : لن نسمح بالتواجد العسكري لتركيا أو تنظيم «داعش»

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قال المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن الحركة لن تسمح بالتواجد العسكري لتركيا في بلاده، كما طالبها بسحب قواتها العاملة ضمن حلف «الناتو».

واضاف في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتينك» الروسية، أنه لن يتم السماح بتواجد قوات أجنبية عقب انسحاب القوات الأمريكية تحت أي ذريعة خاصة تركيا التي اتخذت مثل هذا القرار بحجة تأمين مطار كابول بعد خروج القوات الأجنبية.

وتابع: طلبت من تركيا حل القضايا وسحب قواتها من أفغانستان «وإذا كانت العملية السياسية والمفاوضات يمكن أن تساعد في حل الوضع في أفغانستان، فنحن نرحب بهم، لكننا لن نسمح لهم بالتواجد العسكري في أفغانستان».

واضاف أن القضية الأساسية هي أن يكون لدينا مفاوضات بما أن الممثلين الأتراك قد حضروا إلى قطر من قبل وأجرينا محادثات في الدوحة، فيمكن إجراء هذه المحادثات في الدوحة، وإذا كان لديهم اقتراح لعقدها في مكان آخر، فيمكننا التحدث معهم.

وحول العلاقات مع تركيا، قال الصراع معهم لا فائدة منه ولا نريده، وأفغانستان دولة مستقلة ولا يجوز لأي دولة أن تتدخل في شؤونها، مؤكدا أن الحركة لن تسمح بتواجد تنظيم «داعش» في مناطق سيطرتها، نافيا صحة ما يشاع حول تواجد مقاتلين من الصين وآسيا الوسطى في صفوف التنظيم الإرهابي.

المصرى اليوم

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